El Muro de Berlín: 35 años de su caída

Hoy 9 de noviembre se conmemora el aniversario 35 de la caída del Muro de Berlín, un evento histórico que simbolizó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era para Europa.

Durante más de 28 años, desde su construcción en 1961 hasta su derrumbe en 1989, el Muro dividió a Berlín, la capital de Alemania, y separó no solo a familias y amigos, sino a dos ideologías: el bloque socialista de la República Democrática Alemana (DDR) y el capitalismo de la República Federal de Alemania (BRD).

El Muro, que recorría 155 kilómetros, fue erigido por las autoridades de la DDR con la intención de frenar el éxodo masivo de ciudadanos hacia Berlín Occidental, considerado un refugio de libertad y prosperidad.

Custodiado por soldados, torres de vigilancia, perros y una serie de obstáculos, el Muro partió la ciudad en dos y se extendió a lo largo de barrios emblemáticos como Pankow y Prenzlauerberg en el este, y Reinickendorf y Wedding en el oeste.

La franja de separación se convirtió en un símbolo de represión y muerte: entre 1961 y 1989, al menos 140 personas, según el Gedenkstätte Berliner Mauer, murieron intentando cruzar.

El 9 de noviembre de 1989, el Muro cayó de forma inesperada, producto de la presión interna en la DDR y los cambios políticos que ya se gestaban en la Unión Soviética. Miles de berlineses, con martillos y palas, derribaron el muro, un acto de liberación que marcó el fin de la división alemana.

La caída del Muro aceleró la desaparición del bloque soviético y la reunificación de Alemania, cerrando un capítulo oscuro de la historia europea.

La tragedia del Muro, con sus víctimas y su brutalidad, se transformó en una lección de libertad y unidad, recordada cada año por quienes vivieron esa división.

Actualmente, en las ruinas de este muro se colocó una exposición de obras de artistas locales para conmemorar los 35 años de su caída, donde las palabras de "Libertad" y "Unidad" llenan los cuatro kilómetros de estas antiguas paredes.

35 years ago, the fall of the #Berlin Wall.

In 1989, people in the #GDR used panels and banners to express themselves. As an installation, people today use the same process to express their ideas on freedom and democracy, marking the path of the former #BerlinWall. #MauerFall35 pic.twitter.com/p5s5x3dCQo