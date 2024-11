EE.UU: California protege sus políticas frente al mandato desafiante de Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó a los legisladores convocar una sesión especial para proteger sus políticas progresistas debido al regreso del mandato de Trump.

Esta acción trata de blindar temas como el cambio climático, derechos reproductivos e inmigración, ahora que Trump regresó al poder, reavivando su resistencia de California a las políticas conservadoras que se vio durante su primera administración.

"Las libertades que tanto valoramos en California están bajo ataque —y no nos quedaremos de brazos cruzados", declaró Newsom en un comunicado.

La decisión de Newsom se añade a las iniciativas de otros países gobernados por demócratas. En Nueva York, tanto la gobernadora Kathy Hochul como la fiscal general Letitia James anunciaron encuentros periódicos para la coordinación de estrategias jurídicas. Hochul afirmó:

"Nuestro equipo hará lo necesario para proteger a los neoyorquinos".

Por su parte, la gobernadora de Massachusetts, Maura Haley, más reconocida por su batalla legal contra Trump, reiteró su compromiso de proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza política.

California is convening a special session to provide the resources necessary to defend our rights, freedoms, and future.



