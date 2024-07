Donald Trump elige a JD Vance como su compañero para vicepresidente

El expresidente Donald Trump nombró este lunes 15 de julio al senador derechista J.D. Vance como su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, quien fuera un duro crítico suyo y que pasó a ser uno de sus partidarios más leales en el Congreso.

"He decidido que la persona más adecuada para ejercer como vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio", afirmó Donald Trump.

CANDIDATURA DE TRUMP

Luego de varias semanas de incógnitas, Trump anunció a su elegido en la red Truth Social durante la primera jornada de la Convención Republicana, que comenzó este lunes en Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin, donde también se formaliza hoy la candidatura de Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo a Trump, "Vance se centrará durante la campaña en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá".

"Como vicepresidente, J.D. continuará la lucha por nuestra Constitución, y se mantendrá con nuestras tropas, incluso hará todo lo que esté en sus manos para ayudarme a HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ. Felicidades al senador J.D. Vance, a su esposa, Usha, quien también se graduó de la Escuela de Leyes de Yale, y a sus hermosos hijos. MAGA 2024", redactó Trump.

PANORAMA

Momentos antes del anuncio, fuentes de The Associated Press dijeron que el senador por Florida, Marco Rubio, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, fueron informados que no habían sido seleccionados.

Trump recordó en Truth Social que Vance sirvió en la Infantería de Marina, se graduó de la Universidad Estatal de Ohio en dos años, Summa Cum Laude, y también en la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor de The Yale Law Journal y presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale.