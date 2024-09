Donald Trump da el "Grito" pero del susto; se reportan disparos mientras jugaba golf

El candidato presidencial republicano Donald Trump se encuentra a salvo después de que se escucharon múltiples disparos este domingo cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, según dos fuentes informadas sobre el incidente.

"El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se producen en sus inmediatas. No hay más detalles por el momento", apuntó en un escueto texto distribuido a la prensa Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump.

??Se produjeron disparos en el campo de golf Trump mientras el propio expresidente Donald Trump se encontraba jugando al allí.



Se encontró entre los arbustos de una de las canchas un arma AK-47 y un sospechoso fue capturado después de... pic.twitter.com/nakXEOttgN — Radio 780 AM (@780AM) September 15, 2024

Fuentes policiales afirmaron que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que "los tiradores se apuntaban entre sí" y no al candidato republicano, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

El Servicio Secreto envió un comunicado en el que apuntó que "en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al expresidente Donald Trump, que ocurrió poco antes de las 14.00. El expresidente está a salvo".

"ESTOY BIEN", DICE EL EXPRESIDENTE

Donald Trump afirmó que se encuentra bien tras el incidente violento registrado junto a su campo de golf, del que todavía se desconocen los detalles.

"Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuches esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!", apuntó en un comunicado de prensa. "Nada me detendrá. ¡NUNCA ME RENDIRÉ!", añadió.

AMLO LAMENTA VIOLENCIA CONTRA DONALD TRUMP

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó "la violencia producida" en contra del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, López Obrador dijo que emitía este mensaje aunque no se conoce bien lo sucedido.

Aun cuando todavía no se conoce bien lo sucedido, lamentamos la violencia producida en contra del expresidente Donald Trump. El camino es la democracia y la paz. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 15, 2024

SHEINBAUM CONDENA "AGRESIÓN" CONTRA TRUMP

Claudia Sheinbaum también condenó el tiroteo ocurrido en las inmediaciones del club de golf del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida.

"Condenamos la agresión contra el ex presidente Trump. La paz debe guiar siempre los procesos democráticos", publicó en sus cuentas de redes sociales la próxima presidenta de México, quien se encuentra de gira por el sureste del país con el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Condenamos la agresión contra el expresidente Trump. La paz debe guiar siempre los procesos democráticos. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 15, 2024