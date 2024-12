Dominique Pelicot es condenado a 20 años de cárcel por violaciones a su exesposa Gisèle

Un tribunal francés condenó este jueves a Dominique Pelicot, de 59 años, a 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de drogar y violar a su exesposa, Gisèle Pelicot, durante casi una década, y de reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella. La sentencia incluye cargos de violación agravada y otros delitos.

El caso, considerado histórico, involucra a múltiples acusados, quienes también han recibido penas de prisión de entre 3 y 15 años. Jean Pierre Marechal, colaborador de Pelicot, fue condenado a 12 años por crímenes similares.

Durante los años de abuso, Pelicot drogaba a Gisèle con somníferos mezclados en su comida, dejándola inconsciente mientras organizaba encuentros sexuales con hombres que reclutaba en páginas web.

Gisèle Pelicot permaneció callada de estos hechos hasta que su esposo, obtuvo una denuncia por grabar imágenes por debajo de las faldas de unas clientas en un supermercado, dio pie a que se destaparan estos crímenes.

JUICIO MEDIÁTICO

La Fiscalía había solicitado penas de entre 4 y 18 años de cárcel para el resto de los acusados, sumando hasta 650 años de condena por el total de los delitos. Sin embargo, el tribunal dictó sentencias menores e incluso por debajo de la media para este delito en Francia (11 años). "Vergüenza a la justicia, justicia cómplice", han gritado los manifestantes a las afueras de los juzgados al conocer la sentencia.

El juicio, realizado en Aviñón, mostró la crudeza de los hechos y la resiliencia de Gisèle, quien se enfrentó a los acusados con valentía. A su llegada al tribunal, fue recibida con aplausos y mensajes de apoyo de quienes la consideran una heroína, pese a que ella prefiere ser vista como una persona común que luchó por justicia.

SENTENCIAS

Asimismo, seis de los acusados saldrán libres este jueves, luego de haber permanecido en prisión provisional, entre los cuales se encuentra Joseph C., el único al que se imputaba un cargo de agresión sexual con agravantes y no de violación, al no haber penetración.

Los magistrados han solicitado una pena de 3 años de prisión, dos de ellos suspendidos. Dado que ha pasado 4 años en prisión provisional, saldrá libre. Lo mismo ha ocurrido con Hugues M., para quien el fiscal pedía 10 años, finalmente condenado a 5 años, dos de ellos suspendidos.

"LA VERGÜENZA CAMBIA DE BANDO"

Gisèle, de 72 años, decidió renunciar al anonimato para dar visibilidad a su caso. "La vergüenza cambia de bando", afirmó al inicio del juicio. Su fortaleza la ha convertido en símbolo de resistencia, aunque admite que su vida está marcada por el dolor.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, agradeció públicamente su valentía, destacando que su testimonio ha dado voz a muchas víctimas y rompido tabúes sobre la violencia sexual en Francia. Los condenados tienen diez días para apelar el fallo.