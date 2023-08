Disney+: Aumenta sus precios y no dejará compartir cuentas

Hace días, Disney Plus anunció el nuevo incremento de sus precios, además ya no se permitirá compartir cuentas; a través de redes sociales los usuarios ya no quieren pagar más la plataforma streaming.

La empresa del ratón tomó medidas que los amantes de ver películas no les gusta estos nuevos términos que la empresa argumentó, pues sus bolsillos se verán afectados.

USUARIOS INCONFORMES CON EL INCREMENTO DE PRECIO

Luego de que la compañía anunció la subida de precios y que ya no se podrá compartir mas cuentas, las personas comenzaron a quejarse y amenazando a cancelar las suscripción del servicio de la plataforma de streaming.

A esto, los intenatura aseguran que Disney Plus aplica la misma técnica que Netflix, pues al igual le dirán adiós.

Asimismo, otros usuarios de redes sociales le reclamaron a Disney Plus tomar estas medidas sabiendo que ya perdieron a "4 millones de suscriptores", por lo que su "jugada maestra, les dará una voltereta".

DISNEY PLUS AÚN NO SUBE SUS PRECIOS

El incremento de precio en México aún no entra en vigor, solamente aplica para Estados Unidos.

Disney Plus pasará de 10.99 a 13.99 dólares (187.55 a 238.74 pesos) entrará en vigor a partir del 12 de octubre de 2023.

Dicha cifra representa un incremento del 27 por cierto.

Pues tan solo en mayo pasado, Disney Plus en México aplicó un aumento en el precio, recordemos que la cuenta individual pasó de 159 pesos a 179 pesos.

Sin embargo, compartir la cuenta podría reflejarse pronto para los usuarios de Disney Plus en México.