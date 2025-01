Difunden rumores sobre supuesta muerte de José Mujica, expresidente de Uruguay

En las últimas horas, el nombre de José "Pepe" Mujica, ex presidente de Uruguay y figura icónica de la política latinoamericana, ha sido tendencia en redes sociales debido a rumores sobre su fallecimiento.

Sin embargo, hasta la mañana del sábado 18 de enero, no existe confirmación oficial de esta información por parte de medios de comunicación, agencias de noticias, familiares o allegados del ex mandatario.

Los reportes comenzaron a circular cerca de las 23:00 horas del viernes 17 de enero en plataformas como X, donde numerosas cuentas publicaron mensajes sobre el presunto deceso. A pesar de la amplia difusión de estas versiones, carecen de respaldo oficial y deben ser tratadas como especulaciones hasta que se confirme su veracidad.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE JOSÉ MUJICA?

El 9 de enero de 2025, Mujica, de 89 años, ofreció una entrevista al semanario uruguayo Búsqueda, en la que habló abiertamente sobre los graves problemas de salud que enfrenta. En esta entrevista, el ex presidente reveló que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado y tratado a finales de 2024 se ha extendido a su hígado.

Debido a su avanzada edad, Mujica explicó que no es apto para tratamientos adicionales como cirugía o terapia bioquímica. Enfatizó que su prioridad es vivir en tranquilidad, declarando:

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso."

Estas palabras reflejan su decisión de no buscar nuevos tratamientos médicos y su aceptación de la realidad que enfrenta. Desde abril de 2024, cuando anunció el diagnóstico de un tumor en el esófago, Mujica se ha sometido a varias intervenciones médicas.

El político retirado, reconocido internacionalmente como uno de los líderes más carismáticos de la región, pidió respeto en este momento delicado: "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más."

NOTICIAS FALSAS EN REDES SOCIALES

La difusión de noticias falsas o no confirmadas sobre el estado de salud de figuras públicas como Pepe Mujica resalta la importancia de verificar la información antes de compartirla. Aunque Mujica ha admitido estar en un estado delicado de salud, los rumores sobre su muerte son, hasta ahora, infundados.

Se espera que familiares o fuentes oficiales se pronuncien en las próximas horas para desmentir o confirmar la información. Mientras tanto, es fundamental tratar estos reportes con cautela y evitar la propagación de especulaciones.