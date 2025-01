Día Mundial del Sticker: ¿cuál es su origen y por qué se celebra?

La fecha del 13 de enero es muy inusual y singular, dedicada a todas las formas de figuras autoadhesivas. El Día del Sticker es conmemorado. Por lo tanto, disfruta colocando pegatinas en todo lugar. ¡Pégalas en tu coche! ¡Pega en tu armario! ¡Pega en tu bicicleta! ¡Pega en tu mundo!

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA DEL STICKER?

Se calcula que la raíz del Día del Sticker se originó en Norteamérica, utilizando como origen la celebración del nacimiento de Ray Stanton Avery, quien nació el 13 de enero de 1907.

Stanton fue el inventor de los stickers de nombre o "Hello, My Name Is", durante la década de 1930. Previamente, tuvo la innovadora propuesta de producir etiquetas autoadhesivas para poner un precio a los productos, denominadas Kum Kleen Price Stickers.

¿QUÉ SON LOS STICKERS?

Se calcula que la raíz del Día del Sticker se originó en Norteamérica, utilizando como origen la celebración del nacimiento de Ray Stanton Avery, quien nació el 13 de enero de 1907.

Stanton fue el inventor de los stickers de nombre o "Hello, My Name Is", durante la década de 1930. Previamente, tuvo la innovadora propuesta de producir etiquetas autoadhesivas para poner un precio a los productos, denominadas Kum Kleen Price Stickers.

STICKER ART : EL ARTE CALLEJERO

El Art Sticker es un tipo de arte en la calle asociado al arte posmoderno y vanguardista, que engloba imágenes y mensajes potentes e impactantes, impresos en papel autoadhesivo o vinilo.

Se le conoce también como Etiqueta de Bombardeo, Bofetada de Marcado, Etiquetado y Etiqueta. Es estrechamente relacionado con la técnica del grafiti, como medio de expresión artística.

Fomentan posturas políticas y sociales, entre otros asuntos relacionados. Usualmente, contienen una frase o ilustración, un dibujo o emblema de calle, y la firma de su creador. Estas pegatinas pueden presentarse tanto en color como en blanco y negro; pueden ser dibujadas manualmente, impresas o serigrafiadas.