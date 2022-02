Desarmarán histórico puente para que pase yate de multimillonario

"Poderoso caballero...". Se comprueba que cuando el dinero entra por la puerta, el interés general sale por la ventana

Por: Edel Osuna

Debido a que no cabe por ese espacio, un antiguo puente fijo, construido en 1878 en Países Bajos, será desmontado para que pueda pasar el yate del multimillonario dueño de Amazon, Jeff Bezos.

De acuerdo con medios neerlandeses, se trata del De Hef ubicado en Róterdam, y se indicó que el magnate pagará todos los gastos operativos.

La decisión de desarmar la estructura fue sometida al Ayuntamiento, que se comprometió a, bajo ninguna circunstancia, tocar el puente, luego de que fuera restaurado en 2017.

Sin embargo, Bezos mandó construir un yate enorme a la capital mundial de la navegación, el cual constará de tres enormes mástiles, lo que impedirá que pase libremente por debajo del puente, por lo que la naviera solicitó al Municipio desmontar la estructura central, costos que correrán a cargo del dueño de Amazon.

LAS VOCES DE OPOSICIÓN

El hecho ha causado indignación entre la ciudadanía, y Ton Wesselink, presidente de la Sociedad Histórica de Róterdam, confirmó que el Ayuntamiento autorizó las tareas, pese a los riesgos que se corren de que se dañe la estructura.

Y aunque el trabajo lo harán profesionales y se considera que no habría daños, el riesgo siempre está latente, señaló.

"No tenemos muchos edificios históricos en Róterdam. Muchos monumentos se perdieron durante la guerra, y este puente nos gusta mucho. Ha sido restaurado hace unos años y se prometió no tocarlo, así que no se entiende que ahora, así como si nada y porque un barco quiera pasar, tengamos que desmantelarlo. Siempre habrá riesgo de que sufra daños", denunció.

Sin embargo, el responsable del puente, Marcel Walravens, expuso que accedió a la solicitud de la constructora, porque se trata de un barco con mástiles altos, y como no tiene brazos levadizos, la nave no puede pasar por el sitio.

Explicó que no es práctico el que el yate fuera terminado parcialmente y luego colocados los mástiles; el barco tiene un costo de 430 millones de euros y es de 127 metros de largo y es el yate más grande del planeta.

PUENTE CON HISTORIA

El De Hef es un puente fijo construido en 1878, que soportó bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, y fue de las primeras estructuras restauradas tras el conflicto bélico.

En 1993, el tren dejó de pasar por esa parte de Róterdam, y aunque se iba a demoler, los vecinos se opusieron férreamente y se descartó su demolición.