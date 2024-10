¿Cuándo será entregado el cuerpo de Liam Payne?; su padre asegura que no sé irá de Argentina sin su hijo

Geoff Payne, padre del fallecido exintegrante de One Direction, llegó el pasado viernes a Buenos Aires con el objetivo de identificar el cuerpo de su hijo y gestionar su liberación para ser trasladado al Reino Unido. Sin embargo, la entrega del cuerpo de Liam Payne, quien falleció tras una caída desde su hotel, se encuentra en un limbo debido a la espera de resultados de informes toxicológicos que aún no han sido revelados.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció tras caer desde el balcón de su hotel en Buenos Aires, y las autoridades argentinas están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias de su muerte.

PADRE DE LIAM LLEGÓ HACE UNA SEMANA A ARGENTINA

El padre de Liam de 66 años, llego a Argentina la semana pasada para identificar el cuerpo de su hijo. A su llegada, visito la morgue donde se encuentra el cuerpo de Liam, asimismo se reunió con funcionarios del Ministerio de Justicia de Argentina, quienes están realizando todas las investigaciones sobre el trágico accidente.

Geoff Payne, acudió al hotel boutique CasaSur Palermo, y agradeció a los fans por los homenajes hacia Liam.

¿CUÁNDO SERÁ ENTREGADO EL CUERPO DE LIAM PAYNE?

De acuerdo con un funcionario del gobierno local, expreso para el medio "The Associated Press" que la entrega del cuerpo podría realizarse el próximo 28 de octubre. No obstante, la Fiscalía ha informado que los resultados de los estudios complementarios a la autopsia son esenciales antes de cualquier decisión sobre la entrega, si aún no están disponibles, no se puede entregar el cuerpo.

"El representante del Ministerio Público Fiscal le indicó al padre que aún no han concluido los estudios toxicológicos", señala un comunicado oficial.

El informe inicial sugiere que Liam, de 31 años, consumió una serie de drogas sintéticas, incluyendo la conocida cocaína rosa, además de haber lidiado previamente con adicciones.

La investigación en curso, liderada por el fiscal Andrés Esteban Madrea, busca esclarecer las circunstancias de la muerte del cantante. Las autoridades están analizando teléfonos móviles, computadoras y material de las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir los momentos previos a la caída, que se estima fue de aproximadamente 13 metros.

GEOFF PAYNE NO REGRESARÁ A REINO UNIDO SIN SU HIJO

Un amigo cercano de la familia, comento que el padre del exintegrante de One Direction, Liam Payne está pasado por un momento difícil

"Está completamente destrozado por la pérdida de su hijo, pero ha prometido no regresar a casa sin él" , señaló.

El padre de Liam ha expresado su dolor y su determinación de no regresar al Reino Unido sin su hijo. Además, ha solicitado transparencia en la investigación, ofreciendo testificar sobre cualquier información relevante que pueda ayudar a esclarecer el caso.

La muerte de Liam Payne ha desatado especulaciones en torno a su estado en el momento del incidente, con informes que indican la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de sustancias. La situación ha llevado a las autoridades a proporcionar protección policial a Geoff Payne debido a la atención mediática que ha generado el caso.

Mientras tanto, la familia continúa esperando respuestas que les permitan dar un cierre a esta trágica pérdida.