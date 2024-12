¿Cuáles son los peores videojuegos del año 2024? Conoce la lista aquí

2024 está por concluir y nos presentó diversas joyas de videojuegos que maravillaron a toda la comunidad. No obstante, este año también tuvo algunas entregas que dejaron mucho que desear y que generaron más miedo que un auténtico juego de terror.

Por lo tanto, Metacritic acaba de publicar la lista de los 10 juegos con la calificación más baja de 2024 y será conveniente que le eches un vistazo para rememorar estos títulos que han decepcionado considerablemente desde su primera edición.

¿CUÁLES FUERON LOS PEORES JUEGOS DEL AÑO?

Te proporcionamos la lista de los peores resultados de 2024 en el mundo del gaming:

10. Metal Slug Attack Reloaded (Switch): 48

9. Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5): 47

8. PO'ed: Definitive Edition (PC): 46

7. Transformers: Galactic Trials (PS5): 45

6. Stranger Things VR (MQ): 44

5. Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5): 44

4. Food Truck Simulator (Xbox One): 43

3. HappyFunland (PSVR2): 41

2. Devil May Cry: Peak of Combat (móvil): 41

1.- Utopia City (PC): 23

¿EL PEOR JUEGO DEL 2024?

Metacritic mostró la lista de lo más malo de lo más malo basándose en las puntuaciones proporcionadas en la plataforma. El primer lugar de este ranking fue para Utopia City, un juego que inicialmente se presentó en Europa en 2006, pero que este año se introdujo en Steam en América. Estamos hablando de un juego de disparos de ciencia ficción en primera persona, situado en un mundo distópico, que ofrece escenas de lucha en masa y una historia absorbente. No obstante, ciertas críticas indican que parece que fue redactado por un niño; los sonidos no se corresponden con las acciones perceptibles y las voces en off son "desagradables, inconexas y mediocres".

Además, según Metacritic, el segundo juego más malo del 2024 es Devil May Cry: Peak of Combat, un juego para smartphones, obtuvo críticas negativas debido a su narrativa y al sistema de juego en su totalidad.