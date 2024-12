¿Cuáles son las frases que utilizan las personas sin educación? Esto dicen los psicólogos

Dicen que la academia se imparte en la escuela, pero la educación se adquiere en casa, y es una verdad irrefutable, pues de la familia se desprenden los valores que la persona llevará consigo por toda su existencia.

Sin embargo, también los malos modales o hábitos, como dar las gracias y pedir por favor, acompañan al ser humano en todo su trayecto, salvo que desee cambiar, y, de acuerdo con profesionales de la salud mental, entiéndase sicólogos, existen personas que adolecen de estos valores.

De acuerdo con Howard Gadner, sicólogo que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, "el propósito de la educación es lograr que las personas quieran hacer lo que deben hacer".

Ahora bien, aplicado al campo de las relaciones, es fácil ver que algunos hábitos inculcados desde pequeños son correctos y nos permiten construir vínculos saludables con los demás.

Según su teoría, la inteligencia interpersonal (capacidad de entender y relacionarse eficazmente con los demás) es fundamental para una vida plena, pues los buenos modales facilitan estas interacciones.

Sin embargo, no todos hace uso de ellas y aplican o se justifican con frases que suelen usar las personas maleducadas y sin clase, de acuerdo con la sicología, y aquí te las traemos.

"ES LO QUE HAY"

Esta frase suele ser la respuesta a una falta de comunicación con el interlocutor, en especial cuando le manifiestas una inconformidad, y contesta: "pues es lo que hay", en otras palabras "no pienso mover un dedo por cambiarlo". Denota resignación, pero no aceptación de lo inevitable, sino de la perezosa, del que no lo intenta.

Según sicólogos, quienes la expresan hacen presentan falta de empatía; también es indicativo de una persona que no quiere involucrarse emocionalmente en situaciones complejas o incómodas.

"NO ES MI PROBLEMA"

Pariente de la frase anterior, esta suena como un portazo. Es desentenderse completamente de toda responsabilidad o vínculo emocional, algo que no hacen las personas con modales y empatía.

Sicólogos refieren que quienes la usa frecuentemente tienen problemas para desarrollar relaciones empáticas; además, proyecta una actitud fría, poco colaborativa y marcada por el individualismo. En otras palabras: "cada chango a su mecate".

"TE LO DIJE, SIEMPRE TENGO LA RAZÓN"

Aunque esté al borde de decir algo así, sicólogos aseguran que no existe cosa que provoque más tensión en una charla que alguien que quiera tener la última palabra; quienes saben respetar, la evitan.

Es un acto de soberbia, un intento de imponer la perspectiva propia sin margen para el diálogo, por lo que los sicólogos refieren que la usan personas con baja tolerancia a la crítica y una necesidad, casi patológica, de validación constante.

"NO ME IMPORTA"

Aunque existan cosas que realmente carezcan de importancia, decirlo frente a alguien que te cuenta algo que le preocupa es signo de que no tienes modales, pues transmite desinterés por las emociones o necesidades del otro.

Esta expresión, señalan psicólogos, es típica de quienes tienen problemas para conectar emocionalmente con los demás, ya que comunican que no eres importante para ellos, frase devastadora en cualquier relación.

"ASÍ SOY YO"

Corta y tajante, la cual suele venir acompañada de un: "hazle como quieras", o el típico "me vale". El tono en que se usa puede ser desafiante, como si fuese un escudo contra cualquier sugerencia o crítica.

De acuerdo con expertos, quien la usa demuestra falta de disposición para reflexionar sobre su comportamiento y cómo afecta a los demás. Es reconocer que lo que haces está mal, pero no piensas cambiar.

"ESO ES UNA TONTERÍA"

Es considerada "la frase maldita", pues quien la dice demuestra, además de pésima educación, que probablemente no sea buena persona, ya que descalificar las emociones o ideas de alguien se usa para invalidar al otro.

Es una frase que, dicen los sicólogos, muestra falta de sensibilidad y empatía, y la usan personas que evitan conversaciones profundas o que no desean escuchar posiciones distintas a las suyas, y podríamos estar ante un caso grave de manipulación.

"NO TENGO TIEMPO PARA ESTAS COSAS"

Podría parecer una excusa válida; sin embargo, decir a alguien que "no tienes tiempo para esas cosas" es minimizar lo que siente el otro. Es una falta de educación y respeto hacia el otro.

De acuerdo con expertos, transmite desinterés que puede erosionar la relación y quienes la usan con frecuencia priorizan aquello que los beneficia directamente, sin importar el otro.

Así que ya lo sabes: si en alguna ocasión has usado estas frases o algunas de ellas, pues ve pensando cómo hacerle para cambiar, pues también se debe estar consciente que no todos aguantarán o entenderán que careces de modales.