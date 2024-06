Con este sencillo consejo podrás exfoliar tu piel de forma natural

El cuidado del cutis es una actividad fundamental para nuestra salud, por lo que debemos eliminar impurezas como hábito de higiene personal

Por: Marcela Islas

Con la llegada del calor, el cuidado de la piel se vuelve más importante que nunca. Para mantenerla hidratada y radiante, no es necesario gastar grandes cantidades de dinero en productos costosos.

El cuidado de la piel requiere de una rutina adecuada, especialmente en zonas delicadas como manos y pies. Si bien existen diversos productos en el mercado, es posible realizar una fórmula sencilla con los productos que tenemos en casa.

BICARBONATO

El bicarbonato de sodio, un ingrediente común y económico, puede ser un excelente aliado para exfoliar la piel de forma natural. Esto son algunos de los beneficios que podemos obtener si exfoliamos nuestra piel con este producto:

Elimina las células muertas de la piel .

. Reduce la apariencia de los poros.

Suaviza la piel .

. Aclara la piel.

A continuación te compartimos una sencilla receta que ayudará a mantener la piel de nuestras manos, codos y pies con una apariencia tersa y suave:

INGREDIENTES

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Crema hidratante

Aceite de coco o almendras

PASO A PASO

Agrega un poco de agua al bicarbonato de sodio hasta formar una pasta

Humedece la piel.

Aplica la pasta de bicarbonato de sodio con movimientos circulares suaves.

Deja actuar durante 5-10 minutos.

Enjuaga con agua tibia.

Hidrata la piel con una crema o aceite de coco.

RECOMENDACIONES

El bicarbonato de sodio puede ser un poco abrasivo, por lo que debes utilizarlo con moderación y precaución. En caso de que tengas alguna condición de piel, es mejor que consultes con un dermatólogo antes de usar este producto.

Es muy importante recordar que antes de usar cualquier producto nuevo en la piel, es recomendable realizar una prueba de alergia en una pequeña área.

Esta exfoliación solo puede aplicarse durante 1 o 2 veces por semana, no la uses en la cara o si cuentas con una piel sensible. Si experimentas irritación, suspende inmediatamente su uso.