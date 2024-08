¿Cómo reactivar la Meta AI de WhatsApp después de eliminarla?

La Meta AI en WhatsApp se ha convertido en una nueva tecnología que aparece en la aplicación, con la que podrás consultar diversas preguntas, e incluso te ayudará en la generación de imágenes desde cero. Herramienta que se sigue desarrollando, pero que ya cuenta con diversas funciones útiles.

Anteriormente, se ha hablado de diversas técnicas para eliminar la Inteligencia Artificial, pero es normal que después de quitarla, desees nuevamente usarla. Para que sigas aprovechando de sus beneficios, te revelaremos la sencilla forma de activar su funcionamiento; no te tomará mucho tiempo hacerlo.

¿CÓMO ACTIVAR META AI?

En los últimos días, se han dado a conocer muchas formas de eliminar dicha función, de las cuales se destaca la eliminación de la conversación que hayas generado con la IA. De todos modos es común que después de haberlo quitado de la pantalla desees nuevamente hacer su consulta, para ello solamente aplica los siguientes pasos:

En el lado derecho de la pantalla, observa el recuadro con el logo, el cual seleccionará. En automático abrirá un chat nuevo, el cual podrás usar para hacer diversas consultas. Ya sea que preguntes lo que desees, solicites ayuda para aprender algún idioma o le pidas la generación de imágenes con AI.

En realidad es muy sencilla su activación. En algunos casos, se ha observado que en ciertos celulares, no se cuenta con dicha aplicación de AI en WhatsApp, para su activación en la aplicación, solamente visita la tienda en la que descargaste la app y selecciona la opción de "actualizar", en dado caso de no ver ningún cambio, podría deberse a los siguientes casos:

El primer caso que se genera dicha situación, es porque el sistema operativo de tu celular no es compatible con la herramienta, ya sea que cuenten con el iOS 12 o el Android 5.0

Otra situación, es que el teléfono cuenta con menos de 1 GB de RAM , o que tengan procesadores muy antiguos, por lo que no contaran con la capacidad de soportar la función.

Por último, en caso de equipos que tengan versiones que no sean oficiales de Android.

Ante las tres opciones que ya te explicamos, no se podrá activar ni usar el Meta AI, no te preocupes si piensas que el no tener la herramienta perjudicara el funcionamiento de la app, puesto que no será así y podrás usarlo sin ningún tipo de complicación. Si deseas tener sus funciones, entonces hay que considerar la adquisición de un equipo móvil más reciente.

Fuente: Pixabay/Webster2703