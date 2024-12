Claudia Sheinbaum es la cuarta mujer más poderosa del mundo, según Forbes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido reconocida como la cuarta mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes, un prestigioso ranking que destaca a 100 mujeres influyentes en diversas áreas como la política, las finanzas, la tecnología y los medios de comunicación, todas con un impacto global considerable.

A sus 62 años, Sheinbaum se ha consolidado como una de las figuras políticas más influyentes de la actualidad, destacando tanto por su extensa trayectoria como por ser la primera mujer en asumir la Presidencia de México, un hito histórico que marca un avance significativo en la lucha por la igualdad de género en la política.

El ranking de Forbes es encabezado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; seguida por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; así como Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

