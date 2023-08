Cinco muertos y 26 infectados por bacteria come carne

De acuerdo con los especialistas, los síntomas incluyen escalofríos repentinos, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, conmoción cerebral y heridas cutáneas.

También se descubrió que la infección es más intensa en quienes tienen el sistema inmune débil, en especial pacientes con otros padecimientos, como cáncer, diabetes o enfermedades del hígado, cuyo estado puede complicarse y sobrevenir la muerte en cuestión de dos días.

Asimismo, se informó que la tasa de mortalidad derivado de la bacteria vibrio vulnificus es de una de cada tres personas, y anualmente se presentan entre 100 y 200 infecciones en la Unión Americana.

RECOMENDACIONES

Por su parte, autoridades de Florida anunciaron que se puso en marcha una campaña de prevención, para que las personas que tengan heridas en la piel eviten meterse al mar.

En tanto, el Departamento de Salud anunció que el enfoque está dirigido a los adultos mayores que tienen sistema inmunológico débil, pues son blanco fácil de esta peligrosa bacteria.

También indicaron que para no infectarse la recomendación usar calzado o sandalias para caminar en el mar o en la playa, y no consumir productos del mar que no estén completamente cocidos.