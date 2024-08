Científicos determinan que existen dos edades donde se acelera el envejecimiento

El envejecimiento es un proceso natural del ser humano, el cual es un resultado de la acumulación de daños celulares y moleculares, causados por el paso del tiempo. Asimismo, el resultado de este fenómeno anatómico, puede causar un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Cabe resaltar, que este cambio biológico se produce con la edad, y en un reciente estudio realizado por la Universidad de Stanford y de la Universidad Tecnológica de Nanyang, se descubrió que existen dos picos donde la vejez sufre un mayor aceleramiento.

¿En qué edad se envejece más rápido?

A través, de la revista académica Nature Aging, se dio a conocer el estudio realizado por las dos universidades, que determina cuales son los dos episodios, donde los seres humanos envejecen a nivel molecular de forma drástica. Según los especialistas, la primera ráfaga de envejecimiento acelerado ocurre a los 44 años, y posteriormente, a los 60 años.

Para poder determinar las edades, los especialistas necesitaron de 108 participantes, los cuales fueron analizados e investigados durante años para conocer los cambios de envejecimiento. Cabe resaltar, que se experimentó con 135,000 moléculas y microbios. Asimismo, para dar los resultados se rectificó información de 250,000 millones de datos recabados de las moléculas.

Estudio revela que hay dos episodios, donde el envejecimiento se acelera pronunciadamente. Foto: Pixabay /Konstantin Kolosov

Además, en el descubrimiento se identificó, que el envejecimiento en humanos no es de forma gradual y lineal. Inclusive, la mayoría de las moléculas que se estudiaron, mostraron cambios acelerados y no lineales a las edades de 44 y 60 años. , mencionó: "No solo estamos cambiando gradualmente a lo largo del tiempo; existen algunos cambios dramáticos", indicó el doctor Michael Snyder, quien es profesor de genética en la Universidad de Stanford.

Los cambios acelerados del envejecimiento a la edad de 44 y 60 años

El doctor Michael Snyder también señaló, que la capacidad para metabolizar la cafeína disminuye notablemente, primero a los 40 años, y una vez más a los 60 años, mientras que, los componentes referidos al alcohol, igual disminuyen. Asimismo, el especialista hizo hincapié en que ambas edades experimentan cambios en las proteínas que mantienen unidos los tejidos, lo cual ayuda a entender los cambios cutáneos, cardiovasculares, y moleculares.