China endurece control sobre exportación de tierras raras y tecnología

China ha escalado la tensión comercial con Estados Unidos al anunciar nuevas restricciones sobre la exportación de tierras raras y tecnologías asociadas.

A partir de ahora, los exportadores extranjeros que utilicen tierras raras de origen chino deberán obtener una licencia especial del Ministerio de Comercio del país.

La nueva normativa también prohíbe la exportación de tecnologías clave vinculadas al sector, como la extracción de tierras raras, la fabricación de imanes y el reciclaje de minerales, salvo que cuenten con aprobación expresa del gobierno chino. En general, las aplicaciones con fines militares no serán autorizadas.

PEKÍN CONTROLA SUMINISTRO DE TIERRAS RARAS

Estas medidas refuerzan el control de Pekín sobre un recurso estratégico que representa cerca del 70% del suministro mundial. Las tierras raras son esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología, incluidos componentes de automóviles eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de defensa.

La decisión se presenta en un momento clave, a unas semanas de una posible reunión entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, lo que podría complicar las negociaciones para un acuerdo comercial más amplio entre ambas potencias.