Buscan a sujeto que le rompió el cráneo a un hombre en el Metro

Un brutal hecho de violencia ocurrió en el transporte público de Estados Unidos, pues agredió a un hombre de modo terrible, pues un furioso sujeto le rompió el cráneo a patadas y golpes con un mecanismo, por lo que se inició una investigación y búsqueda del responsable.

De acuerdo con información de la Policía del Nueva York, el incidente se registró en la estación del Metro de Brooklyn, el martes 7 de octubre, y la víctima del despiadado sujeto es una persona de 50 años de edad.

Alrededor de las 15:00 horas, elementos de la corporación neoyorquina acudieron al lugar del ataque, donde encontraron a la víctima en el suelo, sin conocimiento; tras ser atendido por paramédicos, se determinó que sufrió la fractura del cráneo, como consecuencia de las 15 patadas que el tipo le propinó, además de los golpes con el torniquete de la estación.

WANTED FOR MURDER

This individual is wanted for a murder that occurred today at the Jay Street subway station in Brooklyn. He was last seen boarding a Bronx-bound 2 train.



If you see him, immediately call 911.

If you have any info, contact @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/ENpDmkmYJS — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 7, 2025

Como el tipo escapó, la Policía de NY decidió publicar las fotos del presunto agresor, quien fue visto en la estación de Jay Street y para después abordar rumbo al Bronx.

"Este individio es buscado por el asesinato que ocurrió el día de hoy en la estación de Jay Street de Brooklyn. Si lo vez, contacta de inmediato al 911. Si tienes información relevante, contacta a @NYPDTIPs o llama al 800-577-TIPS", publicó en su canal de X la autoridad.

El afectado fue llevado con vida al Hospital Metodista de Nueva York, donde horas después de permanecer en condición crítica, dejó de existir.

Ahora, la Policía está en busca del sujeto; y aunque detuvo a una "persona de interés", con base en el equipo de videovigilancia de la estación, la investigación continúa para llevar ante la justicia al autor del crimen.