Celebra el Papa León XIV su primera Navidad en el Vaticano con llamado al diálogo y la esperanza

El Papa León XIV presidió este jueves la celebración de la Navidad desde el corazón del Vaticano, al encabezar su primera misa navideña de su pontificado en la Basílica de San Pedro.

Ante miles de fieles provenientes de distintas partes del mundo, el nuevo líder de la Iglesia católica ofreció un mensaje enfocado en la caridad, la esperanza y la urgencia de promover el diálogo como vía para alcanzar el bien común en un mundo atravesado por conflictos, desigualdades y divisiones políticas.

CELEBRA EL PAPA LEÓN XIV SU PRIMERA NAVIDAD

Durante su primer mensaje navideño previo a la tradicional bendición Urbi et Orbi, el pontífice exhortó a los líderes políticos de la región latinoamericana a dejar de lado las divisiones ideológicas y partidistas.

“Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones”, expresó desde el balcón central de la basílica.

LLAMADO AL DIÁLOGO Y LA ESPERANZA

Tras la misa solemne, León XIV se asomó a la logia central el mismo lugar donde fue presentado como nuevo Papa el pasado 8 de mayo para impartir la bendición ante miles de fieles que acudieron a la Plaza de San Pedro pese a la intensa lluvia.

Siguiendo la línea de su antecesor, el Papa dedicó parte de su mensaje a los conflictos que aquejan al mundo y pidió por la paz en regiones como Oriente Medio y Ucrania, así como en otros países golpeados por la violencia y la guerra. Subrayó que un cambio real comienza con la autocrítica, la solidaridad y el perdón.

“Si cada uno de nosotros, en lugar de acusar a los demás, reconociera sus propias faltas y se pusiera en el lugar de quienes sufren, el mundo cambiaría”, afirmó.

En el marco de la celebración del nacimiento de Jesús, León XIV recordó a los refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano en busca de una vida mejor, e invitó a abrir el corazón a quienes padecen necesidad y sufrimiento.

“Al hacerlo, lo abrimos también al Niño Jesús, que con los brazos abiertos nos acoge y nos revela su divinidad”, concluyó el pontífice en su primer mensaje de Navidad como líder de la Iglesia católica.