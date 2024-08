CBP One: Este es el "número de documento" para la solicitud; así puedes obtenerlo

En medio de un entorno de alta restricción para el procesamiento de solicitudes de asilo, la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se ha convertido en una herramienta esencial para los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. Lanzada con el objetivo de agilizar los trámites, CBP One permite a los no ciudadanos estadounidenses registrar su caso de manera eficiente y conocer su número de documento, fundamental para el seguimiento de su solicitud.

Para los solicitantes, es importante saber cuál es su número de documento, ya que este identifica su caso específico en el sistema de CBP y facilita la gestión del proceso en los puertos de entrada.

PASO A PASO PARA OBTENER EL NÚMERO DE DOCUMENTO

Registro en CBP One: El primer paso es registrarse en la aplicación CBP One y completar el formulario con la información requerida. Es fundamental seguir las instrucciones detalladas en la página web oficial de CBP para asegurar que todos los datos sean correctos.

Confirmación de datos: Una vez completado el formulario y seleccionada la opción del puerto de entrada deseado, el usuario debe revisar cuidadosamente la información proporcionada. De igual manera, los solicitantes se deben asegurar de que todo esté correcto antes de enviarlo.

Recepción del número de documento: Tras enviar el formulario y aceptar los términos mediante la opción "De Acuerdo", se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección registrada. Este correo incluirá el número de documento necesario para el seguimiento del caso. CBP recomienda guardar este número para futuras referencias.

¿QUÉ HACER SI NO SE DESEA LA CITA ASIGNADA?

En ocasiones, la cita programada por CBP One puede no coincidir con la disponibilidad o conveniencia del solicitante. En este caso, la aplicación permite rechazar la cita y solicitar una nueva. Para hacerlo, se puede seguir estos pasos:

Acceso a la aplicación: Ingresar a CBP One y seleccionar el perfil del viajero correspondiente.

Rechazo de la cita: Una vez seleccionado el registro, se verá la fecha y hora asignadas. Desde ahí, se puede optar por la opción "Rechazar cita" para que la agencia le asigne un nuevo turno.

Este proceso puede demorar un poco, pero ofrece flexibilidad para quienes necesitan ajustar sus horarios.

Con el uso de CBP One, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza busca optimizar el manejo de solicitudes de asilo y facilitar el ingreso a Estados Unidos, incluso en tiempos de restricciones más estrictas. Es importante para los solicitantes estar bien informados y seguir los procedimientos adecuados para evitar demoras innecesarias en sus trámites.