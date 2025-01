Canadá contra el tráfico de drogas: Incautan 835 kilogramos de cocaína ligados al CJNG

La Policía de Toronto logró una histórica incautación de 835 kilogramos de cocaína, valorados en 83 millones de dólares, en una operación que vincula al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La droga fue interceptada tras una investigación de cinco meses y un esfuerzo coordinado con diversas agencias internacionales. El decomiso, que ocurrió el 15 de octubre de 2024, tiene un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado, según las autoridades.

En una conferencia de prensa en la sede de la policía este 21 de enero, el jefe policiaco Myron Demkiw informó que las drogas incautadas tienen presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

"Esta investigación requirió meses de esfuerzo", dijo. "Puedo decirles que sacar 835 kilogramos de cocaína de nuestras calles marcará una gran diferencia para el bienestar de nuestras comunidades.

Today´s historic drug bust -the largest ever in Toronto- shows that investing in police pays off.



Our government is committed to keeping the people of Ontario safe from illegal drugs to ensure our streets are safe.

