Cajemense recibió homenaje, tras luchar por surcoreanos

Por haber participado en la guerra de Corea entre 1950 y 1053, el agricultor y ganadero obregonense, Alberto Fernández Almada, fue homenajeado en Seúl, Corea del Sur.

Desde 2020, el Gobierno de Corea del Sur se ha dado a la tarea de buscar a los veteranos mexicanos que participaron en el mencionado conflicto bélico.

A sus 92 años de edad, Alberto narró a medios de comunicación nacionales e internacionales las dificultades que enfrentó durante la guerra, luego de que tropas norcoreanas se adentraran al país asiático.

"Cuando a mí me avisaron que me invitaba la embajada de Corea para venir a participar en un homenaje aquí en Seúl, se me hacía un poco imposible, pero ya una vez analizada la situación acepté venir para acá", expuso.

Después de luchar por la vida de los surcoreanos en la década de los 50´s, comentó que tenía que seguir con su vida, por lo que regresó a Cajeme para dedicarse a la agricultura y ganadería.

"Tenía un mundo por delante, tenía que hacer algo de mí mismo a entrarle duro al trabajo y esfuerzo y tesoro. Logré crear una familia de siete hijos, a base de trabajo con poquito dinerito que ahorré cuando estaba en el Ejército; comencé a sembrar unas tierras en el Valle del Yaqui", recordó.

A su regreso, comentó que Corea ha creado una industria fuerte y moderna en fabricación de tractores, automóviles, camiones, avances que han sido significativos después de 70 años.