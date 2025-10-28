Buscan con urgencia a mono agresivo e infectado de enfermedades contagiosas a humanos

Un accidente tiene en vilo a las autoridades en Estados Unidos debido a que del percance escapó un simpático monito; sin embargo, es engañoso, ya que el animal es portador de diversos virus contagiosos a humanos.

De acuerdo con la información, el camión en el que llevaban al mono Rhesus volcó en la autopista interestatal en Mississippi, pues el animalito está enfermo de covid, herpes, hepatitis C y males de transmisión sexual.

El incidente se registró la tarde de este 28 de octubre, cuando el camión en que transportaban una manada de monos de laboratorio se volcó en una zanja en el condado de Jasper.

El accidente provocó el rompimiento de las jaulas y los animales salieron huyendo; aunque la mayoría fue capturada, se les sacrificó; sin embargo, uno está en libertad.

El sheriff informó que los simios eran agresivos, además de portadores de enfermedades, y que provenían de un centro de investigación afiliado a la Universidad de Tulane, en Luisiana.

Aunque los vieran simpáticos, solicitaron a la población que no se les acercaran ni los manipularan, por el alto riesgo de contagios.

"Tomamos las medidas pertinentes tras recibir esta información de la persona que transportaba a los monos. También indicó que debían usar equipo de protección personal para manipularlos", se indicó.

Por su parte, a través de un comunicado, la Universidad de Tulane se deslindó de los señalamientos e indicó que los simios no son contagiosos, ya que pertenecen a una entidad externa; además, están colaborando con las autoridades.

Autoridades, junto al Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Mississippi, trabajan coordinadamente para localizar al mono y recomiendan las personas que si lo ven llamen de inmediato al 911.

UNO SIGUE EN LIBERTAD

Como se indicó, casi la totalidad de los primates fueron capturados y sacrificados; sin embargo, se desconoce cuántos eran transportados y cuántos escaparon, solo se sabe que uno está desaparecido.