Balean avión al momento de despegar en aeropuerto de Dallas

Una bala impactó el fuselaje de un avión de Southwest Airlines que se preparaba para despegar del Aeropuerto Dallas Love Field este viernes por la noche, lo que obligó a la aerolínea a cancelar el vuelo 2494, sin que se reportaran heridos.

El avión, un Boeing 737-800, fue alcanzado cerca de la cabina de mando alrededor de las 8:30 pm, mientras se encontraba rodando por la pista antes de su vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Indianápolis.

