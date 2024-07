Bajan de avión en Panamá a expresidentes que iban a Venezuela, entre ellos Vicente Fox

El vuelo 223 de Copa Airlines con destino a Caracas, Venezuela, fue detenido este viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

A bordo viajaban los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Mireya Moscoso, de Panamá; Vicente Fox, de México, y la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Nos encontramos en el aeropuerto de Panamá, listos para salir hacia Caracas, Venezuela, junto a la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso, el expresidente de México @VicenteFoxQue, el expresidente de Bolivia @tutoquiroga y el excandidato de Panamá @EduardoAQuiros, para acompañar a... pic.twitter.com/RjY1sd663x — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) July 26, 2024

Los exmandatarios se dirigían a Caracas para presenciar el proceso electoral del 28 de julio. "Queríamos estar con ustedes el domingo, para que hubiese un cambio, porque Venezuela lo necesita", comentó la expresidenta Moscoso a los demás pasajeros del avión detenido. "Nos duele en el alma porque queríamos estar con ustedes. Queremos una Venezuela libre", añadió.

#Urgente/Así actúa el régimen de Maduro: "Si no se bajan, no despega el avión!" Eso explicó la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a los pasajeros, casi todos venezolanos, que van en el vuelo de COPA a Caracas. Recibieron aplausos y agradecimiento! pic.twitter.com/99eSkrkoXh — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) July 26, 2024

Por su parte, el expresidente de México, Vicente Fox, denunció en redes sociales que no se les permitió ingresar a Venezuela para actuar como observadores en las próximas elecciones.

"Están parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de (la aerolínea) Copa que están también detenidos, y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco ex presidentes", dijo.

¡VENEZUELA ESTAMOS CON USTEDES, PASE LO QUE PASE! pic.twitter.com/h4HmbQJ1g2 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

EL MIEDO DE UN TIRANO SE NOTA EN SUS ACCIONES, PERO SEGUIREMOS FUERTES @MariaCorinaYA VENEZUELA LIBRE pic.twitter.com/HYnLSvyHUZ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

Este impedimento llega tras un comunicado del Grupo Libertad y Democracia, que el miércoles declaró que cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales venezolanas debe ser sancionado por la comunidad internacional.

"Cualquier intento de fraude debe ser castigado con las máximas sanciones, y se debe proceder a una judicialización internacional efectiva contra Nicolás Maduro y su círculo más cercano", sostuvo IDEA.

En los comicios del domingo participarán 10 candidatos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro y al exembajador Edmundo González Urrutia, quien representa a la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y encabeza las encuestas de intención de voto, según los sondeos realizados

Los ex presidentes y la ex canciller de Colombia tuvieron que bajarse del avión de @CopaAirlines debido al impedimento para llegar a Venezuela impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. https://t.co/3bEpeBwocg pic.twitter.com/c3drEGgYkp — La Prensa Panamá (@prensacom) July 26, 2024

DIRIGENCIA DEL PAN LAMENTA DECISIÓN DE VENEZUELA

La dirigencia nacional del PAN expresó su pesar por la negativa de permitir la entrada a Venezuela al ex presidente Vicente Fox y a otros ex mandatarios que iban a participar como observadores electorales.

La secretaria general de Acción Nacional, Noemí Luna, comentó que Nicolás Maduro, a quien se refiere como "el dictador de Venezuela", sigue sorprendiendo con sus decisiones.

Indicó que el pueblo venezolano rechaza la dictadura y "está luchando por su país; nadie podrá detener esta ola de libertad". Añadió que el PAN está con Venezuela y exige al régimen de Maduro transparencia en las elecciones y respeto a los derechos humanos.

El dictador de Venezuela cada día sorprende más. El domingo hay elecciones y no permitió la entrada de @VicenteFoxQue y otros ex presidentes como observadores electorales.



El pueblo venezolano no quiere más esta dictadura, está luchando por su país y nadie podrá detener esta ola... — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) July 26, 2024