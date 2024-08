Avión donde viajaba Donald Trump aterriza de inmediato por falla mecánica

Un contratiempo inesperado interrumpió el viaje de Donald Trump esta tarde cuando el avión en el que viajaba tuvo que aterrizar de emergencia debido a una falla mecánica.

El incidente ocurrió mientras la aeronave se dirigía hacia Bozeman, Montana, donde el expresidente tiene previsto realizar un mitin este viernes por la noche. Esto fue lo que informó la agencia AP.

Hasta el momento no se ha compartido algún comunicado oficial o información por parte del equipo de Donald Trump.

JUST IN: Donald Trump's plane was forced to make an emergency landing in Billings, Montana due to a mechanical issue.



The plane was headed to the Bozeman Airport where Trump is holding a rally when it was forced to change course.



Trump is now expected to take a private... pic.twitter.com/I0xm7BNWYv