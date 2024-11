Avión cae sobre automóvil y deja 5 personas fallecidas en Mesa, Arizona

Un trágico accidente aéreo tuvo lugar en Mesa, Arizona, cuando una pequeña avioneta se estrelló contra un automóvil poco después de despegar del Aeropuerto Falcon Field, el pasado martes 5 de noviembre.

El impacto, que ocurrió alrededor de las 4:40 de la tarde en la intersección de las calles Greenfield y McKellips, resultó en la muerte de cinco personas. La aeronave involucrada fue una Honda HA-420, una avioneta ligera comercial con capacidad para dos tripulantes y seis pasajeros, que fue el primer modelo de avión desarrollado por HondaJet.

Tras caer el avión y chocar con el vehículo, se desató un incendio en el lugar, complicando aún más las labores de rescate.

BREAKING: Multiple casualties reported after plane crashes into vehicles in Mesa, Arizona. pic.twitter.com/n3Xfce3tVj