Australia prohíbe redes sociales a menores

El creciente uso de las redes sociales entre los adolescentes ha generado una gran preocupación por su impacto en la salud mental, por lo que, en Australia se ha dado un paso audaz al aprobar una ley que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 16 años.

El Senado de Australia aprobó ayer 28 de noviembre una reglamentación que prohíbe el uso de redes sociales para menores de 16 años, lo cual se convertirá en la primera ley de este tipo en el mundo cuando entre en vigor.

Esta medida ha desatado un intenso debate a nivel mundial sobre cuál es la mejor manera de abordar este problema. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que la prohibición sea la solución.

Australia approved a social media ban for children aged under 16, setting a benchmark for jurisdictions around the world with one of the toughest regulations targeting Big Tech https://t.co/cCm3Vh5NSI pic.twitter.com/lHiOHMj4Pt