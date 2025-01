Así está evolucionando el virus chino Metapneumovirus Humano

China se enfrenta a un aumento considerable de infecciones respiratorias, lo que ha provocado informes de hospitales saturados, supuestas acciones de emergencia e inquietud pública por un posible brote parecido al Covid-19.

El virus, conocido como Metapneumovirus Humano (HMPV), ha observado un incremento en los casos en las provincias del norte del país, en particular entre los niños.

Este brote sucede cinco años tras la alerta mundial por la emergencia del coronavirus en Wuhan, un suceso que provocó una pandemia mundial con más de siete millones de fallecidos.

Videos y fotografías que evidencian a individuos usando mascarillas en centros hospitalarios de China se han propagado en las redes sociales, provocando paralelismos con el brote inicial de Covid-19.

De acuerdo con un reporte de Reuters, los casos más recientes abarcan patógenos como el rinovirus y el HMPV, mostrando un aumento significativo en menores de 14 años en las provincias del norte. Las autoridades garantizan que están poniendo en marcha acciones eficaces para salvaguardar a los ciudadanos y turistas.

"El gobierno chino se preocupa por la salud de los ciudadanos y extranjeros en el país. Es seguro viajar a China", afirmó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

