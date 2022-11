Asesina a niña y pide ayuda en redes para deshacerse del cuerpo

Durante el videochat, la jovencita mostró las extremidades ensangrentadas de su víctima, que yacía en el suelo de su vivienda, en Pensilvania, Estados Unidos.

Las autoridades fueron alertadas por un adulto, que confesó que su hija había recibido una llamada de una conocida pidiéndole ayuda para deshacerse del cuerpo de la niña.

La Policía llegó hasta el remolque en el que Cooper vivía y encontró a la víctima en el piso del baño, con una herida de bala; además, en el lugar se evidenciaba que había sido borrado todo indicio de sangre.

Aún no se han revelado las causas del homicidio, pero se sabe que Cooper no tenía ninguna relación con la menor, quien no era de ese vecindario.

Al ver a los oficiales, la presunta asesina intentó escapar, pero finalmente fue atrapada y tendrá que enfrentar a la justicia por posesión de instrumentos del crimen, manipulación y fabricación de pruebas; asimismo, aunque sea menor de edad, Joshua Cooper será juzgada como adulta.

A 16-year-old, Joshua Cooper allegedly confessed to a friend during a video chat on Instagram with a 16-year-old female acquaintance that he killed someone.



That acquaintance told police that Cooper flipped the video camera around & showed the feet of the 13-year-old victim...

