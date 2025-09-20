Abogados de Luigi Mangione piden retirar cargos federales y eliminar la posibilidad de la pena de muerte

La defensa de Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado del presunto asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, presentó este sábado una petición formal para que se retiren los cargos federales en su contra y, en consecuencia, se elimine la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos solicite la pena de muerte.

DEFENSA DE MANGIONE DESTACA LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA DEL CASO

En un documento de 114 páginas, los abogados de Mangione argumentan que el proceso judicial ha sido gravemente vulnerado por la exposición mediática, las declaraciones de altos funcionarios y lo que califican como una estrategia política más que legal.

Según la defensa, el arresto de su cliente fue escenificado como una "película de Marvel", con un despliegue excesivo de policías tácticos y cámaras, con el objetivo de generar impacto público y réditos políticos en lugar de garantizar la seguridad ciudadana.

SOLICITUD DE PENA DE MUERTE POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Los abogados señalan además que la fiscal general Pam Bondi contaminó el proceso al anunciar públicamente en abril que había solicitado a los fiscales federales de Nueva York que persiguieran la pena de muerte.

Pocas semanas después, un gran jurado emitió la acusación formal contra Mangione, lo que la defensa considera consecuencia directa de esta presión.

La polémica se intensificó cuando incluso el expresidente Donald Trump calificó recientemente a Mangione como un "puro asesino", a pesar de que las normas judiciales prohíben declaraciones de este tipo por parte de figuras públicas para evitar influencias indebidas en el proceso judicial.

Los litigantes sostienen que la magnitud del prejuicio en este caso es inédita y que ha socavado por completo la presunción de inocencia de su cliente, haciéndole imposible acceder a un juicio justo.

Por ello, solicitaron al tribunal del Distrito Sur de Nueva York que desestime la acusación federal en su totalidad.

Paralelamente, Mangione enfrenta un proceso estatal en Nueva York y otro en Pensilvania, donde fue detenido en diciembre, pocos días después de la muerte de Thompson en Manhattan.

RETIRAN CARGOS POR TERRORISMO EN CONTRA DE LUIGI MANGIONE

Cabe recordar que a principios de semana fueron retirados los cargos por terrorismo en el caso estatal, mientras que Mangione mantiene su declaración de no culpable tanto en los cargos federales como en los estatales.

La fiscalía federal tiene plazo hasta el 31 de octubre para responder a esta moción, mientras que la próxima audiencia de Mangione está prevista para el 5 de diciembre.