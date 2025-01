5 cortes para personas con cabello corto y ondulado ¡Prueba un nuevo estilo! | Consejos

¿Buscas un cambio en tu look? Si tienes pelo ondulado, entonces opta por las siguientes opciones, estilo corto que te aporta mayor frescura

Por: Karla Salinas

Hay momentos, en los que nos aburrimos de tener el mismo peinado, convirtiéndose en un gran momento para probar con un nuevo estilo, con el cual saldremos de nuestra zona de confort para iniciar con una etapa que nos haga lucir hermosas.

Las personas que tienen el cabello ondulado, piensan que no tienen muchas opciones de estilo; la realidad es que con su tipo de pelo pueden optar por opciones versátiles que se verán increíbles. No le tengas miedo al éxito, e intenta, con las siguientes opciones de cabello corto, 5 cortes que te harán sobresalir.

¿QUÉ CORTES PUEDO USAR?

El primero, al que pueden optar muchas, es al estilo Bob, el cual se destaca por ser cabello corto, y con las ondulaciones le dará un estilo más fresco y libre. Es una gran opción cuando queremos mantener la melena larga, pero no tanto, además de proporcionarte un aspecto más elegante y juvenil. Ya sea que lo pidas al nivel del mentón o hasta el hombro.

Si quieres verte más atrevida, entonces lánzate a hacerte un clásico Pixie, que se destaca por tener una melena muy corta por los lados, pero en la parte superior se percibe la sección más larga, con el cabello ondulado se observa con mayor volumen, el cual podrás estilizar con alguna técnica curly para marcar los chinos.

Por otro lado, si deseas probar con un nuevo estilo, fuera de lo común, entonces opta por el Mullet, un corte muy ochentero, que recientemente regresó a las nuevas tendencias, convirtiéndose en un estilo diferente. Es un estilo al que pocos se atreven a realizar, pero que en melenas chinas les queda espectacular, puesto que sus chinos les aportan vida.

Dentro de las opciones más destacadas, podemos encontrar el estilo Lob, el cual es muy parecido al Bob. Tiene una apariencia similar, pero en este caso, es una opción ligeramente más larga, puesto que el corte está unos centímetros abajo de los hombros.

Por último, si deseas probar con un nuevo estilo no tan atrevido, puedes optar por el Lob o un Bob para mantener el largo e incorporar un flequillo recto. Es un estilo más juvenil que muchas mujeres han optado, se ve muy coquette y te permite agregar un toque diferenciador a tu peinado. ¡Un estilo diferente para lucir un cabello corto y ondulado!

¿POR QUÉ MI ROSTRO SE VE DIFERENTE DESPUÉS DE UN CORTE?

Es usual que después de obtener un corte de cabello corto y ondulado, percibamos que nuestro rostro cambió y que en algunas ocasiones el nuevo look no luce cómo deseamos. Tranquila, es algo normal, aunque no lo parezca. El realizar un corte a nuestro cabello cambia notablemente nuestra percepción del rostro, haciendo que se alarguen o intensifiquen ciertas facciones.

Por otro lado, al probar el nuevo estilo, es normal que en un inicio el pelo no se vea cómo queramos. Hay que darle una semana para que se acople al nuevo estilo. Verás que en ese tiempo tu melena se acoplará y te será más fácil peinarlo.