11 de septiembre: Conmemoran 23 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York

Cada 11 de septiembre Estados Unidos y la ciudad de Nueva York recuerdan los trágicos atentados del 2001 que dejaron una marca imborrable en la historia del país, siendo ya el 23 aniversario de este hecho histórico.

Mediante una ceremonia solemne y llena de significado, se rinde homenaje a las miles de víctimas que perdieron la vida en el ataque a las Torres Gemelas.

La ceremonia principal se llevó a cabo este miércoles en el memorial del World Trade Center de Nueva York, donde los dos fosos que sustituyen a las torres se llenan de banderas de Estados Unidos y rosas.

Los nombres de los fallecidos están inscritos en estos monumentos, y durante el evento se leen uno a uno, acompañados de minutos de silencio y discursos de los familiares de las víctimas.

We honor the memories of those taken from us and the courage of those who answered the call to help.



Let us never forget.

Every year, the Tribute in Light illuminates the night sky, as a powerful symbol of remembrance and resilience.



Twin beams stand as a tribute to the lives lost on September 11, 2001; and are a reminder that even in the darkest times, light always endures.



Photo by @mingomatic pic.twitter.com/lFnU9iM83i — World Trade Center (@4WTC) September 11, 2024

ASISTEN PRESIDENTE Y CANDIDATOS

Entre los asistentes a la ceremonia se encuentran los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump, así como el presidente Joe Biden. Este evento no solo recuerda la tragedia, sino que también se enmarca en un contexto electoral que añade una capa adicional de reflexión y solemnidad a la jornada.

La ceremonia incluye un desfile militar y la presencia de numerosos familiares, quienes llevan fotografías de sus seres queridos para honrar su memoria.

Etats-Unis | Après le débat présidentiel d´hier, les candidats Donald Trump et Kamala Harris se sont retrouvés aux côtés du Président Joe Biden aujourd´hui à New York pour la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre 2001.



Chers compatriotes de l´opposition et du... pic.twitter.com/3c5On34phc — Jeunes Patriotes Congolais (@JPCongolais) September 11, 2024

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

A pesar de la atención política que atrae el evento, para los familiares de las víctimas como Cathy Naughton, quien acudió para recordar a su primo, Michael Roberts, uno de los bomberos caídos, la conmemoración es un momento profundamente personal.

Naughton expresa que, incluso después de 23 años, el dolor sigue siendo intenso y la necesidad de recordar nunca disminuye. "Queremos asegurarnos de que la gente recuerde siempre, y decir los nombres siempre, y no olvidar nunca", afirma, subrayando que el tiempo no aligera el peso de la pérdida.

RESPONSABLES DEL ATENTADO

El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al Qaeda causó la muerte de cerca de 3 mil personas en Estados Unidos. A través de los años este trágico hecho se ha relacionado con Osama Bin Laden, líder del grupo, sin embargo, los otros presuntos responsables intelectuales del mortal atentado siguen vivos, en prisión, y en una dura batalla legal por evitar la pena de muerte.