Suspenderán servicio de agua en Hermosillo este sábado 29 de noviembre: Estas serán las colonias afectadas

Agua de Hermosillo informó que al menos 13 colonias de la zona Centro y sectores aledaños tendrán afectaciones en el servicio de agua potable este sábado 29 de noviembre, debido a trabajos de infraestructura que obligan al cierre temporal de válvulas.

La suspensión parcial se realizará para facilitar maniobras técnicas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), que actualmente ejecuta una obra clave en la red hidráulica de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado emitido en redes sociales por la paramunicipal, la baja presión o intermitencia se debe a interconexiones en una línea de conducción de 24 pulgadas ubicada en la colonia Centro.

Para ello, se realizarán cuatro conexiones adicionales en tuberías de 4, 18 y 20 pulgadas en los siguientes cruceros: No Reelección y Abasolo; No Reelección y Mina; Chihuahua y Abasolo; así como Chihuahua y Garmendia.

Los trabajos están programados de 9:00 a 21:00 horas, lo que representa un lapso de 12 horas en el que los usuarios notarán variaciones en el suministro. Aunque el cierre de válvulas será temporal, la afectación será evidente durante todo el periodo operativo.

COLONIAS AFECTADAS POR CORTE DE AGUA EN HERMOSILLO

Entre las colonias que experimentarán baja presión o intermitencia se encuentran:

Centro

Ángel Flores

Cerro de la Campana

Las Pilas

La Matanza

Centenario

Prados del Centenario

San Antonio

Fuentes del Centenario

Las Palmas

La Mosca

Las Granjas

Fuentes del Mezquital

Otras zonas cercanas

Agua de Hermosillo adelantó que, si no surgen imprevistos, el servicio comenzará a restablecerse gradualmente durante la noche del sábado y quedará normalizado por completo la mañana del domingo 30 de noviembre.

La paramunicipal agradeció la comprensión de los ciudadanos y recomendó contar con tinacos o recipientes para almacenar agua de forma preventiva y evitar complicaciones durante el corte.