  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Suspenderán servicio de agua en Hermosillo este sábado 29 de noviembre: Estas serán las colonias afectadas

Aguah emitió un aviso a la población debido a los trabajos que estarán realizando ese día como obra clave para la red hidráulica de la ciudad

Nov. 28, 2025
Suspenderán servicio de agua en Hermosillo este sábado 29 de noviembre: Estas serán las colonias afectadas

Agua de Hermosillo informó que al menos 13 colonias de la zona Centro y sectores aledaños tendrán afectaciones en el servicio de agua potable este sábado 29 de noviembre, debido a trabajos de infraestructura que obligan al cierre temporal de válvulas.

La suspensión parcial se realizará para facilitar maniobras técnicas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), que actualmente ejecuta una obra clave en la red hidráulica de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado emitido en redes sociales por la paramunicipal, la baja presión o intermitencia se debe a interconexiones en una línea de conducción de 24 pulgadas ubicada en la colonia Centro.

Para ello, se realizarán cuatro conexiones adicionales en tuberías de 4, 18 y 20 pulgadas en los siguientes cruceros: No Reelección y Abasolo; No Reelección y Mina; Chihuahua y Abasolo; así como Chihuahua y Garmendia.

Los trabajos están programados de 9:00 a 21:00 horas, lo que representa un lapso de 12 horas en el que los usuarios notarán variaciones en el suministro. Aunque el cierre de válvulas será temporal, la afectación será evidente durante todo el periodo operativo.

COLONIAS AFECTADAS POR CORTE DE AGUA EN HERMOSILLO

Entre las colonias que experimentarán baja presión o intermitencia se encuentran:

  • Centro
  • Ángel Flores
  • Cerro de la Campana
  • Las Pilas
  • La Matanza
  • Centenario
  • Prados del Centenario
  • San Antonio
  • Fuentes del Centenario
  • Las Palmas
  • La Mosca
  • Las Granjas
  • Fuentes del Mezquital
  • Otras zonas cercanas

Agua de Hermosillo adelantó que, si no surgen imprevistos, el servicio comenzará a restablecerse gradualmente durante la noche del sábado y quedará normalizado por completo la mañana del domingo 30 de noviembre.

La paramunicipal agradeció la comprensión de los ciudadanos y recomendó contar con tinacos o recipientes para almacenar agua de forma preventiva y evitar complicaciones durante el corte.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Festival del Café en Hermosillo: Así será el nuevo evento cafetero con música, concursos y bazar incluyente
Hermosillo

Festival del Café en Hermosillo: Así será el nuevo evento cafetero con música, concursos y bazar incluyente

Noviembre 28, 2025

Este acontecimiento se perfila como una experiencia completa de cultura, sabor, arte y comunidad reunidos en un mismo lugar

Clima en Hermosillo hoy 28 de noviembre; se espera bajen las temperaturas en la ciudad
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 28 de noviembre; se espera bajen las temperaturas en la ciudad

Noviembre 28, 2025

Un nuevo frente frío se aproxima al norte de Sonora a partir del sábado, lo que generará un descenso en las mínimas y algunos vientos moderados

Clima en Hermosillo hoy 27 de noviembre; se pronostica un nuevo frente frío este fin de semana
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 27 de noviembre; se pronostica un nuevo frente frío este fin de semana

Noviembre 27, 2025

Este día se mantendrán condiciones estables, un poco más cálidas que la semana anterior, con cielos mayormente despejados en la capital sonorense