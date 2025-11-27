Clima en Hermosillo hoy 27 de noviembre; se pronostica un nuevo frente frío este fin de semana

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 32°C y una mínima de 16°C, registrando un ambiente frío por la mañana y cálido por la tarde de este jueves.

Para hoy 27 de noviembre, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:55 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 29 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 42, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 16 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. A su vez, se mantendrá un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche sobre municipios de la región montañosa.

Asimismo, se espera un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora para el próximo 29 de noviembre, originando algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 27 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 17°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 31°C

: Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 23°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 28 de noviembre

Temperatura : 14°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: