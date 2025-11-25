  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 25 de noviembre; ¿volverá a subir la temperatura máxima?

Luego del descenso en valores mínimos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana sin probabilidad de lluvia y cielos despejados

Nov. 25, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 25 de noviembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:55 y el atardecer será a las 17:26, brindando un total de 10 horas y 31 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 41 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia. A su vez, se mantendrá un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche sobre municipios de la región montañosa.

Asimismo, se espera que dos nuevos frentes fríos se aproximen al norte del estado de Sonora durante los próximos 28 de noviembre y 1 de diciembre, originando algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 25 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 21°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 26 de noviembre

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


