Clima en Hermosillo hoy 23 de noviembre; se prevé un domingo con más frío

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 23°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este domingo.

Para hoy 23 de noviembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:54 y el atardecer será a las 17:26, brindando un total de 10 horas y 33 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 51 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la primera tormenta invernal recorrerá gradualmente Sonora y continuará asociado con una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y subtropical.

Asimismo, el frente frío (núm. 16) continuará generando un descenso de temperatura con un ambiente de frío a muy frío y vientos fuertes y lluvias moderadas en la región noroeste, norte y noreste de Sonora.

Aunado a ello, el pronóstico mantiene la probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve sobre la zona montañosa del norte durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 23 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 14°C

: Cielo : Parcialmente nuboso

: Parcialmente nuboso Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

Temperatura : 22°C

: Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 18°C

: Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 24 de noviembre

Temperatura : 13°C

: Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: