Clima en Hermosillo hoy 20 de noviembre; bajan temperaturas y se prevé lluvias

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 20°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este jueves.

Para hoy 20 de noviembre, se espera una sensación térmica de 20 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:51 y el atardecer será a las 17:27, brindando un total de 10 horas y 37 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 70 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta madrugada algunas bandas nubosas sobre Puerto Peñasco, mantendrán un corto periodo de tiempo lluvias intermitentes moderadas y vientos fuertes en la región y tramo carretero con Sonoyta.

Asimismo, en el transcurso de la noche y madrugada se espera un incremento en las lluvias para el sector norte, centro, norponiente, sur y oriente.

Aunado a ello, algunas precipitaciones se van a generalizar en todo el Estado y se prevén que sean de intensidad moderada, aunado a esto, rachas de viento fuertes y un descenso de temperaturas marcado para municipios de la sierra.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 20 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 14°C

: Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

Temperatura : 20°C

: Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 16°C

: Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 21 de noviembre

Temperatura : 11°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: