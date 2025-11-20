  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 20 de noviembre; bajan temperaturas y se prevé lluvias

Durante esta semana, se mantiene el pronóstico de precipitaciones en gran parte del territorio sonorense, además de un marcado descenso en las mínimas

Nov. 20, 2025
Clima en Hermosillo hoy 20 de noviembre; bajan temperaturas y se prevé lluvias

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 50% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 20°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este jueves.

Para hoy 20 de noviembre, se espera una sensación térmica de 20 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:51 y el atardecer será a las 17:27, brindando un total de 10 horas y 37 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 70 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta madrugada algunas bandas nubosas sobre Puerto Peñasco, mantendrán un corto periodo de tiempo lluvias intermitentes moderadas y vientos fuertes en la región y tramo carretero con Sonoyta.

Asimismo, en el transcurso de la noche y madrugada se espera un incremento en las lluvias para el sector norte, centro, norponiente, sur y oriente.

Aunado a ello, algunas precipitaciones se van a generalizar en todo el Estado y se prevén que sean de intensidad moderada, aunado a esto, rachas de viento fuertes y un descenso de temperaturas marcado para municipios de la sierra.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 20 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Lluvia débil
  • Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 20°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 16°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 21 de noviembre

  • Temperatura: 11°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Clima en Hermosillo hoy 19 de noviembre; se prevé lluvia hoy en la capital sonorense
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 19 de noviembre; se prevé lluvia hoy en la capital sonorense

Noviembre 19, 2025

Con la llegada del frente frío #15, las temperaturas descenderán en la mayor parte del Estado y se pronostican algunas precipitaciones esta semana

Clima en Hermosillo hoy 18 de noviembre; se pronostica lluvia para este martes
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 18 de noviembre; se pronostica lluvia para este martes

Noviembre 18, 2025

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante esta semana se mantiene la probabilidad de precipitaciones ligeras en la capital sonorense

Clima en Hermosillo hoy 16 de noviembre; se espera temperaturas máximas por debajo de los 30°C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 16 de noviembre; se espera temperaturas máximas por debajo de los 30°C

Noviembre 16, 2025

Además del marcado descenso de temperaturas, el pronóstico prevé vientos fuertes con posibles tolvaneras en la mayor parte del territorio sonorense