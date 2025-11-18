Clima en Hermosillo hoy 18 de noviembre; se pronostica lluvia para este martes

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y con 40% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 24°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y menos cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 18 de noviembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:50 y el atardecer será a las 17:27, brindando un total de 10 horas y 39 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 29 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 30, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 65 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ingreso del frente frío No. 14 al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en altura, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras y un marcado descenso de las temperaturas.

Asimismo, durante la semana hay probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y norte de Sonora, así como caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

Aunado a ello, los especialistas meteorológicos mantienen la vigilancia de un nuevo sistema frontal los próximos 18 y 19 de noviembre, reforzando las condiciones anteriores en el noroeste del país.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 18 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 17°C

: Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

A mediodía

Temperatura : 23°C

: Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 20°C

: Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 19 de noviembre

Temperatura : 16°C

: Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: