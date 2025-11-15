Clima en Hermosillo hoy 15 de noviembre; descenderán las temperaturas por frente frío

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y cálido por la tarde de este sábado.

Para hoy 15 de noviembre, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:47 y el atardecer será a las 17:29, brindando un total de 10 horas y 43 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 31, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 32 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde hoy y la madrugada del día domingo continúa el pronóstico de la aproximación e ingreso del frente frío No. 14 al noroeste del país.

Se anticipa que las precipitaciones solo se logren dar de manera ligera a moderada para el sector noroeste y norte del estado. También mantiene una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra.

Aun así, se espera que la masa de aire frío genere un marcado descenso en las temperaturas con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte.

Asimismo, el ingreso de dicho sistema ocasionará tiempo ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 15 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 31°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 24°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 16 de noviembre

Temperatura: 19°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO