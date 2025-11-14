  • 24° C
Clima en Hermosillo hoy 14 de noviembre; frente frío llega este fin de semana

Según el pronóstico, se espera que a partir de hoy viernes se generen vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras y una disminución en temperaturas

Nov. 14, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 32°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y cálido por la tarde de este viernes.

Para hoy 14 de noviembre, se espera una sensación térmica de 29 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:46 y el atardecer será a las 17:29, brindando un total de 10 horas y 44 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 30 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la corriente en chorro subtropical originará cielos parcialmente nublados sobre el noroeste del estado. Se prevé un ambiente de cálido a caluroso durante la tarde y un ambiente frío durante la madrugada y noche sobre la región montañosa.

Se espera que hoy se aproxime un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, lo que generará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras y un marcado descenso de las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 14 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 31°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 25°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 15 de noviembre

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


