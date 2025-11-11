Clima en Hermosillo hoy 11 de noviembre; ¿cuándo acaba el calor en la ciudad?

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 11 de noviembre, se espera una sensación térmica de 32 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:44 y el atardecer será a las 17:31, brindando un total de 10 horas y 48 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 47, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 15 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta semana se mantendrá un ambiente de cálido a caluroso durante la tarde y frío durante la madrugada y noche sobre la región montañosa.

Mientras, el SMN continúa la vigilancia dos nuevos sistemas invernales los cuáles pudieran ingresar durante los próximos 15 y 19 de noviembre, los cuales pudieran generar algunas precipitaciones, descenso marcado en las temperaturas y rachas de viento moderadas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 19°C

: Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 35°C

: Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 27°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 12 de noviembre

Temperatura : 18°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: