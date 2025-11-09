Clima en Hermosillo hoy 9 de noviembre; se espera una mañana más fresca este domingo

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 34°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y cálido por la tarde de este domingo.

Para hoy 9 de noviembre, se espera una sensación térmica de 31 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:42 y el atardecer será a las 17:32, brindando un total de 10 horas y 51 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 19 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 13) sobre el norte del país, durante la madrugada del sábado y las primeras horas del domingo.

Aunque este sistema no ingrese sobre el estado de Sonora, originará efectos indirectos sobre gran parte de la entidad. Se espera que la aproximación de dicho sistema ocasione un descenso marcado en las temperaturas durante el fin de semana próximo.

Aunado a ello, se mantiene en vigilancia dos nuevos sistemas invernales los cuáles pudieran ingresar durante los próximos 15 y 19 de noviembre, estos pudieran generar algunas precipitaciones, descenso marcado en las temperaturas y rachas de viento.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 9 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 17°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 33°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 26°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 10 de noviembre

Temperatura: 21°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: