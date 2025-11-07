Cancelan desfile cívico de la Revolución Mexicana por respeto a víctimas del incendio en Waldo´s

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó la cancelación del Desfile Cívico, Deportivo y Cultural programado para el próximo lunes 17 de noviembre en Hermosillo, con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La decisión, según el comunicado oficial, fue tomada en solidaridad con las familias que atraviesan un duelo tras los lamentables hechos ocurridos el pasado sábado 1 de noviembre, los cuales han provocado una profunda consternación en toda la sociedad sonorense.

La administración estatal señaló que la medida responde a un acto de respeto, empatía y sensibilidad ante el difícil momento que vive la comunidad. Las autoridades agradecieron la comprensión tanto del público como de quienes ya se encontraban involucrados en la organización y preparación del evento.

El desfile, que tradicionalmente recorre las principales avenidas de la capital y reúne a miles de participantes, entre estudiantes, deportistas, artistas y cuerpos civiles, no se llevará a cabo este año.

La SEC destacó que esta determinación no representa un olvido de la fecha histórica, sino una reconfiguración del homenaje hacia los valores de unidad, solidaridad y respeto mutuo que caracterizan a la Revolución Mexicana.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el bienestar emocional y social de la ciudadanía, subrayando la importancia de mantener la cohesión comunitaria en tiempos de duelo.

El Gobierno de Sonora reconoció el esfuerzo y la disposición de la comunidad educativa, cultural y deportiva para adaptarse a las circunstancias, y adelantó que en los próximos días se podrían anunciar alternativas simbólicas o conmemorativas que permitan recordar el legado revolucionario de forma más sobria y acorde con el contexto actual.

Con esta decisión, la administración estatal busca honrar la memoria de las víctimas y acompañar a sus familias, priorizando la empatía y la sensibilidad social por encima de las celebraciones públicas.