Clima en Hermosillo hoy 12 de noviembre; frente frío provocará descenso de temperaturas

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 34°C y una mínima de 17°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde de este miércoles.

Para hoy 11 de noviembre, se espera una sensación térmica de 31 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:45 y el atardecer será a las 17:30, brindando un total de 10 horas y 47 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 22 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 45, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 18 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Durante los próximos 14 y 16 de noviembre, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país. En interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, generará vientos fuertes a muy fuertes (+70 km) con tolvaneras, marcado descenso de las temperaturas.

Este sistema ocasionará valores cercanos a los 0°C, incluso menores en los puntos más altos de la sierra. Para el resto del estado, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8°C a los 16°C, con amaneceres fríos. Además, generará rachas de viento fuertes las cuáles pudieran disminuir la sensación térmica.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 12 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 19°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 33°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 13 de noviembre

Temperatura: 18°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: