Clima en Hermosillo hoy 16 de noviembre; se espera temperaturas máximas por debajo de los 30°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 28°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y cálido por la tarde de este domingo.

Para hoy 16 de noviembre, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:47 y el atardecer será a las 17:29, brindando un total de 10 horas y 41 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 37 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 28, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 53 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ingreso del frente frío No. 14 al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en altura, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras y un marcado descenso de las temperaturas.

Asimismo, hay probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y norte de Sonora. Aunado a ello, durante la madrugada del domingo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 16 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 19°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 28°C

Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 22°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 17 de noviembre

Temperatura: 16°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: