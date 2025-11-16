  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 16 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 16 de noviembre; se espera temperaturas máximas por debajo de los 30°C

Además del marcado descenso de temperaturas, el pronóstico prevé vientos fuertes con posibles tolvaneras en la mayor parte del territorio sonorense

Nov. 16, 2025
Clima en Hermosillo hoy 16 de noviembre; se espera temperaturas máximas por debajo de los 30°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 28°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y cálido por la tarde de este domingo.

Para hoy 16 de noviembre, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:47 y el atardecer será a las 17:29, brindando un total de 10 horas y 41 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 37 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 28, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 53 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ingreso del frente frío No. 14 al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en altura, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras y un marcado descenso de las temperaturas.

Asimismo, hay probabilidad de chubascos y lluvias ligeras a moderadas acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y norte de Sonora. Aunado a ello, durante la madrugada del domingo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 16 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 19°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 17 de noviembre

  • Temperatura: 16°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Marcha Generación Z en Hermosillo: Sonorenses reclaman por el caso Waldos y la falta de seguridad
Hermosillo

Marcha Generación Z en Hermosillo: Sonorenses reclaman por el caso Waldo's y la falta de seguridad

Noviembre 15, 2025

Este sábado, la sociedad hermosillense tomó las principales calles del Centro de la ciudad para exigir a coro por varias causas que afectan el país

Clima en Hermosillo hoy 15 de noviembre; descenderán las temperaturas por frente frío
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 15 de noviembre; descenderán las temperaturas por frente frío

Noviembre 15, 2025

Se prevé que este sistema provoque un marcado descenso, principalmente en los valores mínimos, manteniendo un ambiente más fresco en la región

Clima en Hermosillo hoy 14 de noviembre; frente frío llega este fin de semana
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 14 de noviembre; frente frío llega este fin de semana

Noviembre 14, 2025

Según el pronóstico, se espera que a partir de hoy viernes se generen vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras y una disminución en temperaturas