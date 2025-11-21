Clima en Hermosillo hoy 21 de noviembre; amanecer más frío en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 24°C y una mínima de 10°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este viernes.

Para hoy 21 de noviembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:52 y el atardecer será a las 17:26, brindando un total de 10 horas y 36 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 40 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta madrugada un nuevo sistema frontal estaría aproximándose al noroeste del país, lo que ocasionará la primera tormenta invernal, con lluvias con chubascos durante hoy viernes sobre municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

Asimismo, el sábado se extenderá, dejando efectos directos en municipios de norte, noreste y parte de centro para el sábado y domingo; dentro de estos efectos, se prevén lluvias moderadas en regiones de Caborca, Pitiquito, Magdalena, Ímuris, Nogales y municipios aledaños.

También, se prevé la posibilidad de caída de nieve/aguanieve sobre la zona montañosa de Cananea, Naco y Agua Prieta, además de un marcado descenso en las temperaturas y un ambiente frío a muy frío durante el fin de semana, dejando valores por debajo de los 0°C en las regiones más altas de la Sierra Madre Occidental.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 21 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 11°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 23°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 17°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 22 de noviembre

Temperatura: 17°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: