Clima en Hermosillo hoy 28 de noviembre; se espera bajen las temperaturas en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente soleado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 27°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este viernes.

Para hoy 28 de noviembre, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:58 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 28 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 16 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia. A su vez, con un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche y cálido durante el día.

Asimismo, se espera un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora para el mañana sábado 29 de noviembre, originando algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 14°C

: 14°C Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 27°C

: 27°C Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 21°C

: 21°C Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 29 de noviembre

Temperatura : 13°C

: 13°C Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: