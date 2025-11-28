Clima en Hermosillo hoy 28 de noviembre; se espera bajen las temperaturas en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente soleado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 27°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este viernes.
Para hoy 28 de noviembre, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:58 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 28 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 41, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.
De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 16 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia. A su vez, con un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche y cálido durante el día.
Asimismo, se espera un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora para el mañana sábado 29 de noviembre, originando algunas lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un descenso en las temperaturas.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE NOVIEMBRE
Por la mañana
- Temperatura: 14°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 27°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 21°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del sábado 29 de noviembre
- Temperatura: 13°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:
- Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
- Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
- Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
- Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.