Hermosillo

Este acontecimiento se perfila como una experiencia completa de cultura, sabor, arte y comunidad reunidos en un mismo lugar

Nov. 28, 2025
Festival del Café en Hermosillo: Así será el nuevo evento cafetero con música, concursos y bazar incluyente

La capital sonorense está a punto de llenarse de aroma, sabores y mucho talento local, pues se llevará a cabo el primer Festival del Café, un evento que promete convertirse en una nueva tradición en Hermosillo.

FECHA Y LUGAR DEL FESTIVAL DEL CAFÉ EN HERMOSILLO

La cita para este evento es el próximo domingo 7 de noviembre en el Parque Madero, donde las actividades se extenderán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, para que familias, emprendedores y amantes del café disfruten una tarde completa de experiencias sensoriales.

Este festival nace como una apuesta por el talento regional. Participarán emprendedores dedicados al café de Sonora y reposteros artesanales, además de músicos locales, charlas especializadas y concursos para baristas.

La organización corre a cargo de la Dirección de Desarrollo Turístico de la AMDE, en colaboración con el colectivo Cafés del Desierto (CADESI). Para esta primera edición, se mostrará la diversidad de propuestas que existen en la región, al reunir expositores de:

  • Hermosillo
  • Ciudad Obregón
  • San Pedro
  • Guaymas
  • Puerto Peñasco
  • Tucson

Uno de los componentes más valiosos del festival es su enfoque social e incluyente. El bazar Desafío Incluyente ofrecerá productos elaborados por personas con discapacidad y sus cuidadores, abriendo un espacio para la economía solidaria.

Los puestos de café, repostería y el bazar estarán distribuidos en la fuente, corredores y la Concha Acústica del Parque Madero.

PROGRAMA DEL FESTIVAL DEL CAFÉ HERMOSILLO 2025

El programa está diseñado para mantener el ambiente en movimiento desde el inicio. La inauguración y el concurso de cafés abrirán la jornada a las 15:00 horas. A lo largo de la tarde se presentarán artistas como Chino Marcial, DJ Baby Botoxx y Nate and The Gems.

Habrá conferencias para emprendedores del sector, concursos de Latte Art y premiaciones a las mejores bebidas de autor. Además, estudiantes de gastronomía de la Universidad Vizcaya prepararán una villa navideña hecha con 150 casitas de jengibre y 3 mil galletas, que se repartirán gratuitamente.

Para facilitar la asistencia, la AMDE ofrecerá traslados gratuitos en trolebús desde la Plaza Zaragoza hacia el parque, con salidas a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

El Festival del Café en Hermosillo se perfila como una experiencia completa: cultura, sabor, música y comunidad reunidos en un mismo lugar. Una tarde ideal para disfrutar y apoyar al talento local.

